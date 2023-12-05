من وسط خيامهم.. القسام تعرض مشاهد لرصد جنود الاحتلال قبل استهدافهم (فيديو)

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل نحو 20 جنديًّا من قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، الثلاثاء، كما نشرت مشاهد لعملية رصد لجنوده من وسط خيامهم.

ونشرت كتائب القسام عبر قناتها على تلغرام مقطع فيديو قصيرًا لما قالت إنه “جانب من عملية رصد خيام تموضع العدو قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الموجودة في المكان بمنطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى”.

وأعلنت الكتائب في بيانات منفصلة تمكُّن مقاتليها من:

تفخيخ ونسف منزل بمحور شرق خان يونس، تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بعبوة برميلية وعدد من عبوات الـ”تي بي جي” مما أدى إلى انهيار المبنى بشكل كامل.

قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابات محققة.

صهاينة ببنادق الغول القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خان يونس وإصابتهم إصابات محققة. الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس.

صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس. استهداف قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وتحقيق إصابة مباشرة فيها بمحور شرق مدينة خان يونس.

بقذيفة مضادة للأفراد وتحقيق إصابة مباشرة فيها بمحور شرق مدينة خان يونس. استهداف 3 جرافات عسكرية ودبابة وناقلة جند صهيونية في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.

استهداف غرف قيادة العدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

قصف موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.





وأعلنت الكتائب في بيانات منفصلة، اليوم الثلاثاء، قصف بئر السبع واستهداف عدد من آليات الاحتلال شرق مدينة خان يونس بقذائف “الياسين 105”.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي الجنرال يارون فينكلمان قوله “إننا اليوم (الثلاثاء) في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية”.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين في معارك شمالي غزة.