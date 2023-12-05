وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيبقى في جباليا والشجاعية لتدمير البنية التحتية لحماس (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن قواته البرية ستقتحم كامل منطقة مدينة غزة وشمالي القطاع، متوعدًا في الوقت ذاته مقاتلي المقاومة الفلسطينية في الجنوب.

جاء ذلك في تصريحات له خلال تقييم للوضع العملياتي على حدود قطاع غزة، الاثنين، بمشاركة قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان، وفق بيان لوزارة الدفاع نقلته إذاعة الجيش.

وقال غالانت إن مقاتلي لواء النخبة “مشاة جولاني” عادوا إلى حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) ليغلقوا الدائرة، وهذه المرة لن يغادروا حتى يتم القضاء على جميع البنى التحتية الإرهابية الموجودة هناك، على حد قوله.

وحسب البيان، اطلع الوزير على المعارك الدائرة في حي الشجاعية ومخيم جباليا للقضاء على أهداف لحماس.

وقال غالانت إن العملية الحالية ستؤدي إلى اقتحام كامل منطقة مدينة غزة وشمالي القطاع، لافتًا إلى أن “الجيش يعمل بأعلى قوة، وقائد الأركان له اليد العليا ويقود العملية بنجاح”.

وذكر غالانت أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل في جنوبي قطاع غزة، وسيكون مصير ما سمّاهم “الإرهابيين” هناك هو نفسه وأسوأ من مصير أولئك الموجودين في الشمال، وفق قوله.

وتواجه القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال مقاومة شرسة من المقاومة الفلسطينية في شمالي قطاع غزة، رغم العمليات العسكرية التي يرافقها قصف جوي ومدفعي عنيف أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين المدنيين جُلهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا في جميع محاور القتال بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.