إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع: سنبعد “حزب الله” عن الحدود سياسيا أو عسكريا

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه يتم العمل على إبعاد “حزب الله” اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان، سواء بترتيب سياسي دولي، أو بتحرك عسكري.

وقال غالانت، خلال لقائه رؤساء البلدات والمستوطنات الواقعة على “خط النزاع” في شمال إسرائيل: “سنعيد الأمن إلى السكان من خلال ترتيب سياسي دولي لإبعاد حزب الله إلى ما وراء الليطاني، استنادًا إلى القرار الأممي 1701”.

وأضاف غالانت: “إذا لم ينجح هذا الترتيب، فإن إسرائيل ستتحرك عسكريًا لإبعاد حزب الله من الحدود”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تعهد غالانت بعدم إعادة نحو 80 ألف إسرائيلي يعيشون على بعد 9 كيلومترات من الحدود، وتم إخلاؤهم من منازلهم مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى منازلهم حتى يتم استتباب الأمن في المنطقة.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، كما دعا القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني، تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات “يونيفيل”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الله استهداف موقع الرادار الإسرائيلي جنوب لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة.‏

وقالت وكالة الأناضول إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة ميس الجبل بصاروخ، كما تعرض مركز بلدة الفرديس لقصف مدفعي إسرائيلي دون وقوع إصابات.

وتشهد الحدود بين الجانبين توترًا شديدًا وتبادلًا لإطلاق النار منذ 8 أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب في قطاع غزة.