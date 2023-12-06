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استشهاد والدي مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه بقصف للاحتلال على جباليا

مؤمن الشرافي، مراسل الجزيرة في غزة
مؤمن الشرافي، مراسل الجزيرة في غزة
6/12/2023-|آخر تحديث: 6/12/202308:51 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد والدا مراسل الجزيرة في غزة الزميل مؤمن الشرافي وعدد من أفراد أسرته بقصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم جباليا.

وقال مؤمن إن 21 فردًا من أفراد أسرته استشهدوا نتيجة للقصف، موضحًا أن أسرته نزحت إلى المنزل قبل ساعات فقط من استهداف المنطقة.

وأضاف أن شهود العيان ذكروا أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل ببرميل متفجر، مشيرًا إلى أن الانفجار تسبب في حفرة عمقها نحو 6 أمتار.

وقال مؤمن إن جرائم الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه، مضيفًا: “نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم”.

وأوضح مؤمن أنه لم ير عائلته منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة صوتية وحيدة من والدته قبل أيام.

وأكد مؤمن الاستمرار في “رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين”.

واستُشهد 19 فردًا من عائلة مهندس البث لمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأسبوع تقريبًا، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلًا نزحوا إليه وسط القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر