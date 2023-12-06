استشهاد والدي مراسل الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي وعدد من أشقائه بقصف للاحتلال على جباليا

استشهد والدا مراسل الجزيرة في غزة الزميل مؤمن الشرافي وعدد من أفراد أسرته بقصف للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهدف منزلًا نزحوا إليه في مخيم جباليا.

وقال مؤمن إن 21 فردًا من أفراد أسرته استشهدوا نتيجة للقصف، موضحًا أن أسرته نزحت إلى المنزل قبل ساعات فقط من استهداف المنطقة.

وأضاف أن شهود العيان ذكروا أن قوات الاحتلال استهدفت المنزل ببرميل متفجر، مشيرًا إلى أن الانفجار تسبب في حفرة عمقها نحو 6 أمتار.

وقال مؤمن إن جرائم الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه، مضيفًا: “نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم”.

مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي في ظهوره الأول بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته وعدد من أشقائه ويقول: نحن نحرم من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/GLwuyvuUbZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

وأوضح مؤمن أنه لم ير عائلته منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة صوتية وحيدة من والدته قبل أيام.

آخر رسالة صوتية من والدة مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي أرسلتها قبل استشهادها تعبر فيها عن اشتياقها إليه#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/SdMSlQcLRO — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

وأكد مؤمن الاستمرار في “رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين”.

بعد استشهاد 21 شخصا من أسرته من بينهم والده ووالداته.. مراسل #الجزيرة مؤمن الشرافي: مستمرون في رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/dw6n65lmpl — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 6, 2023

واستُشهد 19 فردًا من عائلة مهندس البث لمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان بمجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأسبوع تقريبًا، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلًا نزحوا إليه وسط القطاع.