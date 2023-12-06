الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعتقل ويصيب فلسطينيين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين، أحدهم إصابته خطرة، حسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت النار عشوائيًّا في المخيم، مما أدى إلى إصابة شاب (34 عامًا) في اليد والفخذ، وآخر باليد، وثالث بالبطن ووصفته إصابته بالخطرة.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الاحتلال دهم عددًا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها، واعتقل 3 فلسطينيين هم: ربيع رقبان (30 عامًا) وإبراهيم شاهين (26 عامًا) وأحمد محمد جلال (21 عامًا).

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجر وصباح اليوم الأربعاء، 42 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية، بينهم امرأة وطفل.