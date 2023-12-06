“الجنود تفحموا”.. القسام تنشر “فيديو” لاستهداف دبابات الاحتلال في حي الشجاعية (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” مقطع “فيديو”، الأربعاء، لما قالت إنها للمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

ويظهر المقطع تمركز مقاتلي القسام داخل أحد المباني، واستهداف دبابات الاحتلال بالقذائف الصاروخية المضادة للدروع.

وتظهر الدبابات وقد اشتعلت فيها النيران في مواقع عدة، فيما يقول أحد مقاتلي القسام: “الجنود تفحموا جوا (داخل الدبابة)”.

وفي موقع آخر، يظهر أحد مقاتلي القسام وهو يلتقط صورة مع دبابة محترقة، وقد اشتعلت فيها النيران قائلًا: “لعيون (لأجل) أبو حسين”، في إشارة إلى وسام فرحات قائد كتيبة الشجاعية، الذي زعم جيش الاحتلال أنه استشهد قبل أيام.

وقالت كتائب القسام في بيان عبر قناتها على “تلغرام” إن مقاتليها خاضوا “اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة”.

وأضافت أنها تمكنت من إحصاء “تدمير 23 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس وبيت لاهيا”.

وذكرت أن “قناصة القسام أوقعوا 6 جنود بين قتيل وجريح”، فيما نسف مقاتلوها “منزلًا تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية، كما استهدفوا قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد”.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت حشودًا لقوات الاحتلال “بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة”.

وقالت الكتائب في وقت سابق إنها قصفت “بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين”.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق 20 صاروخًا من قطاع غزة على منطقة بئر السبع.





من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مقتل ضابط صف وإصابة جندي بجروح خطرة خلال معارك في شمالي قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة المعلنة رسميًا لعدد قتلاه خلال يومين إلى 10.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي إن: “الرقيب أول (احتياط) عادي شاني (39 عامًا) من تسور يتسحاق (وسط)، مقاتل في اللواء 6036 لوجستي، قتل بمعركة في شمال قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الذي أعلن عنهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 411.

وتابع الجيش في بيانه: “بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الكتيبة 424، لواء جفعاتي، بجروح خطرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي وإبلاغ ذويه”.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر 3 بيانات، مقتل 7 ضباط وجنود بمعارك في قطاع غزة.

وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، بدفع “أثمان باهظة جدًا” منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، في وقت سابق الأربعاء، ​​​​​​​قنص 6 من جنود الاحتلال في محور شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.