“القسام” تعلن استهداف 15 آلية إسرائيلية وقنص 6 جنود وقصف مواقع عسكرية (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، استهدافها 15 آلية عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى قنص عدد من الجنود في شرق خان يونس.

وذكرت الكتائب في بيانات متفرقة ومقتضبة أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين في شرق خان يونس، اثنان منهم في منطقة القرارة، وأكدت وجود “إصابات محققة”.

وقالت الكتائب إن مقاتليها تمكنوا من استهداف 12 آلية عسكرية إسرائيلية في محور التوغل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفي خان يونس، أكدت الكتائب أنها استهدفت بقائف “الياسين 105” دبابة “ميركافا” وناقلة جند إسرائيلية في محور شمالي المدينة، بالإضافة إلى استهدافها دبابة متوغلة في شرق المدينة.

وفي خان يونس أيضًا التي أصبحت محورًا للاشتباكات بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال على مدار الأيام الماضية، قالت كتائب القسام إنها “تدك قوات العدو المتوغلة في المناطق الشرقية لخان يونس بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وأضافت في بيان منفصل “القسام تستهدف منزلاً تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بقذيفة أفراد والأسلحة الرشاشة”، وفي بيان آخر “القسام تدك تحشدات (حشود) قوات العدو المتوغلة في المناطق الشمالية لمدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون”.





وبالتزامن مع التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، أعلنت الكتائب قصف موقع “كيسوفيم” بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم، وأيضًا قصف قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

كما قصفت كتائب القسام تجمعات لقوات الاحتلال في موقع “إسناد صوفا” العسكري ومستوطنة “نير إسحاق” برشقات صاروخية.