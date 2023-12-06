برنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مؤكدًا أن السلام الدائم هو السبيل الوحيد لمنعها.

وقال البرنامج، في بيان أمس الثلاثاء، إن استئناف القتال في غزة سيزيد حدة أزمة الجوع الكارثية التي تثقل كاهل المدنيين بالفعل.

وذكر البيان أن الهدنة الإنسانية، التي استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفرت لبرنامج الأغذية العالمي وشركائه بيئة آمنة إلى حد ما لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.

وأكد أن الهدنة سمحت بمضاعفة عدد نقاط التوزيع خارج الملاجئ، وإيصال الأغذية إلى بعض الأماكن التي يتعذر الوصول إليها في شمالي القطاع.

ولفت إلى أن البرنامج وصل إلى نحو 250 ألف شخص خلال أسبوع واحد فقط، وأن تجدد القتال جعل توزيع المساعدات مستحيلًا إلى حد كبير.

وأوضح أن هذا الأمر يُعَد كارثة لسكان غزة الذين يفوق عددهم مليوني نسمة، ويعتمدون على المساعدات الغذائية مصدرًا وحيدًا للعيش.

وبيَّن أن السلام الدائم وحده هو الذي يمكن أن ينهي المعاناة ويمنع وقوع الكارثة الإنسانية الوشيكة، داعيًا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.