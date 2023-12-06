جنان شحادة.. محامية تروي تفاصيل طردها من شركة أمريكية كبرى بسبب دعمها لفلسطين (فيديو)

أنهت شركة محاماة أمريكية كبرى عمل المحامية لديها جنان شحادة، بسبب منشورات لها مؤيدة للفلسطينيين عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت به جنان للجزيرة مباشر، فإن شركة “فولي ولاردنر” للمحاماة في الولايات المتحدة الأمريكية استدعتها لاجتماع من أجل استجوابها.

وأضافت أنه خلال الاجتماع طرح ممثلو الشركة عليها سلسلة من الأسئلة، تتعلق بهويتها وخلفيتها بشكل عام، وبعمل والدها.

وخلص الاجتماع إلى إدانتها على اعتبار أن دعمها لفلسطين عمل “إرهابي”، وقالت: “صوروا مناصرتي لفلسطين على أنها دعم للإرهاب”.

وذكرت جنان شحادة أن التهم جميعها التي وجهت إليها هي تشويه عنصري لا أساس له من الصحة، موضحة أن دعم القضية الفلسطينية يتعلق بالحرية والمساواة.

وكشفت جنان وهي عضو في منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، التي تعمل من أجل دعم الفلسطينيين بأساليب غير عنيفة، أن الشركة الأمريكية طلبت منها التنديد بالمنظمات الفلسطينية على أنها “إرهابية” دون وجود دليل على ذلك.

وشرحت: “هذا المعيار لم يطبق على زملائي في العمل الذين شجعوا على عنف إسرائيل وأعلنوا دعمهم لها”، موضحة أنه لم يتم استجوابهم أو طردهم من عملهم بسبب رأيهم وموقفهم السياسي حول مناصرتهم لإسرائيل.

ووفق المحامية الأمريكية جنان شحادة فإن أكثر من 800 تقرير لحوادث قمع تعرض لها ناشطون في الولايات المتحدة على خلفية مناصرتهم لفلسطين، وأشارت إلى أنه “منذ أن نشرت قصتي حصلت على عشرات الرسائل من أناس أيضًا تم طردهم أو وقف توظيفهم لأنهم دافعوا عن القضية”.