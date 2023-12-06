خبير عسكري: إسرائيل ستصل إلى طريق مسدود في حربها على قطاع غزة (فيديو)

رأى الخبير العسكري مأمون أبو نوار أن جيش الاحتلال الاسرائيلي لن ينجح في حربه على حركة حماس داخل قطاع غزة، وأن إسرائيل ستصل في النهاية إلى طريق مسدود يُجبرها على إجراء المفاوضات.

وقال أبو نوار للجزيرة مباشر إن الاحتلال يحاول من خلال التوغل والاشتباكات الميدانية العنيفة التي جرت أمس الثلاثاء وسط قطاع غزة “فصل دير البلح عن خان يونس ورفح، وإنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع غزة لمنع أي اختراقات في المستقبل”.

كما رأى أبو نوار أن من بين الأهداف الأساسية لهذا التوغل العنيف “تهجير السكان إلى المناطق التي يدعي الاحتلال أنها آمنة، وهو هدف يحتاج إلى قرارات أممية وأن يكون هناك ممثلون من المنظمات الدولية لتنظيم الممرات الإنسانية، لكن إسرائيل تَعتبر أنها المسيطرة على الوضع”.

وأضاف أبو نوار “إسرائيل في الحقيقة تريد منع الحرب بالحرب، بينما سيُفاجَؤون وسيصلون قريبًا إلى طريق مسدود، وهو الذي سيؤدي إلى مفاوضات في المستقبل”.

الخبير العسكري مأمون أبو نوار: إسرائيل ستصل قريبا إلى طريق مسدود pic.twitter.com/st4mCncaZH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2023

لكن قبل ذلك، أوضح أبو نوار أن “إسرائيل ستستمر في القصف العنيف معتقدة أنه أقل كلفة من أن تقوم بعملية تفاوض أو أي تنازلات مستقبلية، بالرغم من أنها عدّلت بعض أهدافها التي أعلنتها”، لافتًا إلى أنها في البداية قالت إنها ستقضي على حماس ثم عدّلت ذلك لاحقًا بـ”تقليص قدرات حماس العسكرية”.

ومع التقارير التي تشير إلى الخسائر الاقتصادية لإسرائيل والضغوط الدولية، فإن أبو نوار رأى أنها ستواصل الحرب “لأنها امتداد للعصابات الدموية الهاجاناه والأرجون، هذه أيديولوجيتهم، وهو ما يقومون به بالفعل في الضفة الغربية المحتلة منذ اتفاق أوسلو”.

واستدرك الخبير العسكري “سيصلون إلى طريق مسدود في حرب المدن، لأن القدرات العسكرية لدى حماس كلها لا تزال تحت الأرض وخاصة في الجنوب، الأنفاق صعب جدًّا كشفها أو رسم خريطتها بشكل كامل، ولذلك سوف يخرجون عليهم فجأة ويختفون مرة أخرى، وهو ما يصعب على الجيوش النظامية مواجهته”.