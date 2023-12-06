دفن عشرات الشهداء في مقبرة جماعية بدير البلح وسط غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قيام أهالي دير البلح وسط قطاع غزة بدفن نحو 50 شهيدا في مقبرة جماعية.

وقال دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح للجزيرة مباشر: “50 شهيدا في منطقة ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة، ترتكب في دير البلح مجزرة، تقصف فيها البيوت فوق ساكنيها، منزل واحد لآل مصبح سقط فيه 50 شهيدا جلهم من النازحين الآمنين الذين دعوا أن يأتوا إلى دير البلح”.

وأضاف: “ندفن هؤلاء الشهداء في مقابر جماعية لأن مقابرنا أصبحت لا تتسع لهذا العدد الكبير من الشهداء، في انتهاك صارخ لكل معاني الإنسانية، قطاع غزة يمر بكارثة حقيقية، وما يحصل في دير البلح أعمق من الكارثة والإبادة والجريمة”.

وأشار دياب إلى وجود نحو 6 آلاف شهيد تحت الأنقاض في قطاع غزة في ظل الحصار والعدوان.

وقال شاهد عيان للجزيرة مباشر: “المقبرة امتلأت. دفنّا نحو 57 شهيدا أغلبهم نساء وأطفال وبعضهم أشلاء”.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، بأن الأطقم الطبية انتشلت 45 شهيدًا من عائلة واحدة، بعد استهداف منزلهم في مدينة دير البلح من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى نحو 44 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.