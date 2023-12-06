شاهد: إسرائيل تعترض صاروخ أرض-أرض فوق إيلات

قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه استخدم منظومة “سهم” لاعتراض صاروخ “أرض-أرض” أُطلق نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة ايلات جنوبي إسرائيل، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن أنظمة الدفاع تصدت لصاروخ كان قد أُطلق باتجاه إسرائيل.

ورصد سكان في إيلات بكاميرات هواتفهم لحظة اعتراض الصاروخ فوق المدينة، الذي تسبب في حدوث دوي انفجار كبير.

ولم تعلن جماعة أنصار الله “الحوثيون” في اليمن بعدُ عن تبنيها لهذا الصاروخ، لكنها سبق أن أطلقت صواريخ باتجاه إيلات، وقالت إن ذلك يأتي نصرة للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.

وبالتزامن مع انتهاء الهدنة المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وشن الاحتلال قصفًا مكثفًا على مختلف أنحاء القطاع، توعدت جماعة الحوثي إسرائيل بضربات “موجعة وقاصمة”.

عملياتنا العسكرية في البحر الاحمر والبحر العربي لها اهداف انسانية واخلاقية معلنة ومعروفه للجميع ولا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية، وإذا كانت دول العالم قد قصرت في اداء واجبها الأخلاقي والإنساني لوقف جرائم الابادة في غزة فننصحها بعدم التورط في دعم مرتكبيها. كما نؤكد ان عملياتنا… pic.twitter.com/sKVTVVTKxF — محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 5, 2023

وفي منشور له أمس الثلاثاء، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي إن العمليات العسكرية في البحر الأحمر “لها أهداف إنسانية وأخلاقية معلنة ومعروفة للجميع، ولا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية”.

وأكد أن العمليات العسكرية التي توعدت بها جماعة الحوثي السفن الإسرائيلية “ستستمر حتى يوقف -الاحتلال- جرائمه بحق الفلسطينيين، ولن تثنينا تهديدات الدول المتحالفة معه مهما كلفنا ذلك من تضحيات حتى لو اضطررنا إلى مواجهة العالم كله”.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتين “إسرائيليتين” في باب المندب. وفي 19 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الحوثيون الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع.