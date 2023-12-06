شهيدان وإصابات بالرصاص واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مدنا وقرى بالضفة الغربية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل وشاب، فجر اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان “شهيدان في طمون ومخيم الفارعة فجر اليوم برصاص الاحتلال، هما: الطفل عبد الرحمن عماد خالد بني عودة (16 عامًا) ومعاذ إبراهيم محمد زهران (23 عامًا)”.

من جنازة الشهيد عبد الرحمن بني عودة في بلدة طمون قرب طوباس. pic.twitter.com/ebCXvZqAVw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 6, 2023

إصابات في نابلس

وفي مخيم بلاطة شرق نابلس، أصيب 4 مواطنين، صباح اليوم الأربعاء، أحدهم بجروح خطرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات إسرائيلية خاصة من المستعربين تسللت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا في إحدى حاراته، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل إن شابًّا (25 عامًا) أصيب برصاصة في الخاصرة، وآخر في رأسه وجروحه حرجة للغاية، وثالث بالفخذ، ورابع باليد.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات ترافقها جرافتان عسكريتان من حاجز عورتا العسكري باتجاه مخيم بلاطة.

اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة واستهداف جرافة عسكرية بعبوات محلية الصنع pic.twitter.com/xVQd9IqsoR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 6, 2023

اعتقالات

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 60 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم امرأة وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة جنين التي طالت على الأقل 30 مواطنًا، أُفرج عن مجموعة منهم لاحقًا، وتوزعت بقية عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم وقلقيلية وطوباس ونابلس ورام الله.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في مناطق عدة، يرافقها إعدامات ميدانية، وحملات اعتقال وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت أكثر من 3640.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء أمس الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضاقة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.