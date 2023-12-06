قيادي بحماس: حاخامات في إسرائيل يحرّضون على قتل الأطفال واغتصاب غير اليهوديات (فيديو)

عرض القيادي بحركة حماس أسامة حمدان مقطع فيديو لحاخام يحرّض فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي على قتل الأطفال واغتصاب النساء غير اليهوديات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي رد على مزاعم إسرائيلية تحاول اتهام مقاتلي حماس بارتكاب عنف جنسي واغتصاب أثناء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال حمدان “هذه المزاعم الباطلة لا وجود لها إلا في الخيال المريض لشخصيات صهيونية متطرفة تبيح لجنود الاحتلال الاعتداء الجنسي على الأغيار أي غير اليهود، ومستمَدة من تحريض الحاخام الأكبر الراهن للجيش الصهيوني إيال موشيه كريم”.

وأضاف حمدان “أجاز هذا الحاخام للجنود اغتصاب النساء غير اليهوديات خلال أوقات الحرب قائلًا: لمّا كان همنا هو نجاح الجماعة في الحرب فقد سمحت التوراة -وحاشا للتوراة أن تقول ذلك- بإشباع رغبة الجنود بالنساء بالشروط التي وضعتها من أجل نجاح الجماعة، وأنه من المباح ممارسة الجنس مع النساء في الحرب خلاف إرادتهن، أي عملية اغتصاب”.

“لا تكن رحيمًا بالطفل” قيادي بحــ ـمــ ــ ـاس يعرض فيديو لحاخام يُحرّض فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي على قــ ـتل الأطفال واغتــ ـصاب غير اليهوديات#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/59livMHzRs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2023

وعرض حمدان مقطع فيديو لحاخام آخر، قائلًا “هذا حاخام آخر يارون يتحدث عن إباحة، بل وجوب قتل الأطفال وفق نصوص التوراة”.

وقال الحاخام يارون في الفيديو الذي عرضه حمدان “قد تظن أنك رحيم بالطفل، ولكنك لا تكون رحيمًا بالطفل، أنت شرير تجاه الضحية النهائية، لذلك هذا الطفل سيكبر ويقتل لأن العقيدة التي سيكبر معها ذلك الطفل أسوأ حتى من عقيدة والده، ولهذا السبب جاء في التوراة (سفر التثنية الإصحاح 16:20) يقول: قواعد الحرب لا تسمح لأي شخص بالبقاء على قيد الحياة لا شيء لا رحمة، وأيضًا (سفر التثنية الإصحاح 19:25) تمحو ذكر عماليق تمامًا من الوجود وهذا يشمل الرجال والنساء والأطفال، التوراة تقول ليس لهم الحق في الوجود”.

وعلق حمدان قائلًا “هذه هي فتاوى حاخاماتهم ورجال دينهم”.

وبعد اتهامات إسرائيلية لمقاتلي الحركة بارتكاب اغتصاب في مستوطنات غزة خلال معركة طوفان الأقصى، قالت حماس أول أمس الاثنين، إن مزاعم تل أبيب بارتكاب مقاتليها جريمة الاغتصاب في 7 أكتوبر “محاولة يائسة للتغطية على صورة التعامل الإنساني للحركة مع المحتجزين”.

وخلال هدنة مؤقتة بين حماس وإسرائيل انتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أظهرت مقاطع فيديو بثتها كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) المحتجزين الإسرائيليين والأجانب، وهم يودعون المقاتلين الفلسطينيين بابتسامات متبادلة.