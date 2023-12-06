لبنان.. استشهاد أول جندي جراء غارات الاحتلال وحزب الله وقوات الفجر يستهدفان مواقع إسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، استشهاد أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في قصف إسرائيلي لموقعهم على الحدود بجنوبي لبنان.

وهذا أول شهيد في صفوف الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي متقطع لجنوبي البلاد منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان إن أحد مراكزه العسكرية في منطقة النبي عويضة – العديسة (جنوب) “تعرَّض لقصف من قِبل العدو الإسرائيلي”.

وأضاف أن “القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين، نُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة”.

بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٥، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة – العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ٣ آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/DQ81IxiMT4 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 5, 2023

مقتل عامل سوري

من جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد عامل سوري وإصابة 2 من أفراد عائلته، مساء الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مزرعة لتربية الدواجن بجنوبي لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل استهدفت مزرعة لتربية الدواجن في المنطقة الواقعة بين بلدة أرنون ومجرى نهر الخردلي، مما أدى إلى مقتل عامل سوري وجرح 2 من أفراد عائلته. وذكرت أن الشخص السوري وعائلته يعملون ويقيمون في المزرعة المستهدفة.

في السياق، أفادت الوكالة بتعرض محيط بلدات عدة، بينها شيحين الجبين في قضاء صور (جنوب) لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي “شن غارات على محيط بلدة عيتا الشعب، وأطلق قنابل حارقة على أحراش بلدتي علما الشعب ومروحين، ونفذ غارة جوية على منطقة اللبونة شرق الناقورة”.

كما أفادت الوكالة اللبنانية بأن إسرائيل “استهدفت مبنى في الساحة العامة لبلدة ‫ميس الجبل (جنوب) بالقصف المدفعي، وتم إخلاء المبنى من دون وقوع إصابات”.

إطلاق صواريخ على إسرائيل

ميدانيًّا، أعلنت (قوات الفجر) التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان “توجيه رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة”، وفق بيان صادر عنها.

وقالت القوات في بيانها “إننا نؤكد على أن صلياتنا الصاروخية ستستمر وتتوسع كلما تمادى العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وصولًا لردعه وثنيه عن عدوانه”.

عاجل | قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان تتبنى اطلاق صواريخ في محيط مستوطنة كريات الصهيونية شمونة وداخلها — قناة المنار (@TVManar1) December 5, 2023

استهداف 10 مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله استهدافه 10 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية.

وقال الحزب في سلسلة بيانات إن مقاتليه استهدفوا موقعي ‏جل العلام والضهيرة بـ”الأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة”.

وأضاف أنه “استهدف ثكنة برانيت الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، وتم إصابتها إصابة ‏مباشرة”.

وتابع أن مقاتليه “استهدفوا موقع الكوبرا (جنوب بلدة علما الشعب اللبنانية) بالصواريخ، وتم إصابته إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع بركة ريشا وتجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في (منطقة) خلة وردة”.

كما أفاد باستهداف “مواقع عسكرية إسرائيلية منها موقع عسكري وتجمع لجنود إسرائيليين في مزارع شبعا”، وكذلك “استهدف مقاتلو الحزب تجمعًا لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابات مباشرة”. ‏

وقال الحزب أيضًا إن مقاتليه “استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ، وتم إصابته إصابة مباشرة”، بالإضافة إلى استهداف “موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وإصابته ‏إصابة مباشرة”.