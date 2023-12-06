لحظة تفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال وإعطابها بمدينة جنين (فيديو)

استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية دورية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ”عبوة ناسفة” خلال اقتحامها مدينة جنين، مساء الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استهداف آلية إسرائيلية بعبوة ناسفة، مما أدى إلى إعطابها وتوقفها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وحاصرت مخيمها واشتبكت مع فلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محاور عدة، ودهمت عددًا من الأحياء.