مؤرخ إسرائيلي: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس وإن قتلت جميع مقاتليها (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم إن إسرائيل لا يمكن أن تحقق الأهداف التي أعلنتها من هذه الحرب، وخاصة “القضاء على حماس”.

وأضاف شلايم للجزيرة مباشر أن هدف إسرائيل “ليس واقعيًّا، لأن حماس ليست منظمة إرهابية كما يقول الإسرائيليون، بل هي حركة سياسية لها جناح عسكري، وحركة اجتماعية ولها مؤسسات، وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني”.

ويرى شلايم أن حماس فكرة ومذهب لحصول الفلسطينيين على حريتهم واستقلالهم، مضيفًا “يمكنك أن تقضي على منظمة بالقوة بالعسكرية، لكن لا يمكنك قتل فكرة أو أيديولوجية”.

وبناءً على ذلك، قال الأكاديمي الإسرائيلي “إن استطاعت إسرائيل أن تقتل جميع مقاتلي حماس (كتائب القسام)، فلا يمكنها أن تقضي على حماس”.

د. آفي شلايم مؤرخ وأكاديمي إسرائيلي: من الصعب التنبؤ بما سيحصل في #غزة في المستقبل pic.twitter.com/bsRgmdDbzG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2023

وعن مستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، قال شلايم “الجيش الإسرائيلي ألحق اضرارًا كبيرة بنحو 45% من المنازل والمباني في غزة، وأصبح عدد كبير من الفلسطينيين ليست لهم بيوت يعودون إليها”.

وتابع “غزة أصبحت كأنها أرض خالية، وهي مشاهد دمار لا تُصدَّق، لذلك من الصعب تصور الحل الدبلوماسي الذي يمكن أن يحدث في المستقبل”، مشيرًا إلى اختلافات في الرؤى بين إسرائيل التي تخطط للسيطرة الأمنية على غزة، في حين ترى الولايات المتحدة تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، وهما حلان يراهما المؤرخ الإسرائيلي غير واقعيَّين.