مؤرخ إسرائيلي: إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس وإن قتلت جميع مقاتليها (فيديو)

قال المؤرخ والأكاديمي الإسرائيلي آفي شلايم، إن إسرائيل لا يمكن أن تحقق الأهداف التي أعلنتها من هذه الحرب، وخاصة “القضاء على حماس”.

وأضاف شلايم للجزيرة مباشر، أن هدف إسرائيل “ليس واقعيا، لأن حماس ليست منظمة إرهابية كما يقول الإسرائيليون، بل هي حركة سياسية لها جناح عسكري، وحركة اجتماعية ولها مؤسسات وهي جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني”.

ويرى شلايم أن حماس فكرة ومذهب لحصول الفلسطينيين على حريتهم واستقلالهم، مضيفًا “يمكنك أن تقضي على منظمة بالقوة بالعسكرية، لكن لا يمكنك قتل فكرة أو أيدولوجية”.

وبناء على ذلك، قال الأكاديمي الاسرائيلي “إن استطاعت إسرائيل أن تقتل جميع مقاتلي حماس (القسام)، فإنه لا يمكنها أن تقتضي على حماس”.

د. آفي شلايم مؤرخ وأكاديمي إسرائيلي: من الصعب التنبؤ بما سيحصل في #غزة في المستقبل pic.twitter.com/bsRgmdDbzG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 5, 2023

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب، قال شلايم إن “الجيش الإسرائيلي ألحق اضرارا كبيرة بنحو 45٪ من المنازل والمباني في غزة، وأصبح عدد كبير من الفلسطينيين ليس لهم بيوتًا يعودون إليها”.

وتابع “غزة أصبحت بمثابة أرض خالية، وهي مشاهد دمار لا تصدق، لذلك من الصعب تصور الحل الدبلوماسي الذي يمكن أن يحدث في المستقبل”، مشيرًا إلى اختلافات في الرؤى بين إسرائيل التي تخطط للسيرة الأمنية على غزة، فيما ترى الولايات المتحدة تولي السلطة الفلسطينية إدارة غزة، وهما حلان يراهما المؤرخ الإسرائيلي غير واقعيين.