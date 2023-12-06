مسيَّرات إسرائيلية تقتل العشرات في خان يونس (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة انتشال رجال الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين في منطقة الشيخ ناصر ودوار بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة المحاصر.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الشهيدين لقيا حتفهما إثر استهدافهما من طائرات مسيَّرة إسرائيلية من طراز “كواد كابتر”.

كما أفاد شهود عيان ومصادر صحفية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى نتيجة تعرضهم لقصف وإطلاق نار من طائرات مسيَّرة إسرائيلية من طراز “كواد كابتر” في منطقة الشيخ ناصر ودوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأظهرت مشاهد مصورة خاصة عمليات طواقم الإسعاف بمشاركة المواطنين في الوصول إلى مواقع الشهداء والمصابين بين أزقة ومنازل المنطقة التي تشهد توغلًا إسرائيليًّا واشتباكات عنيفة شرقي خان يونس.

وشنت قوات الاحتلال غارات مكثفة منذ أمس الثلاثاء، وقالت إنها “أشرس معاركها” على المدينة الرئيسية في جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في خان يونس.