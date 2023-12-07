الحوثيون يعلنون مجددا استهداف إيلات بصواريخ باليستية

أعلن العميد يحيى سريع المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان أن الجماعة أطلقت صواريخ باليستية عدة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وورد في بيان جماعة الحوثي، الأربعاء، أنها ستستمر في “تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخواننا في غزة”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه استخدم منظومة “سهم” لاعتراض صاروخ “أرض ـ أرض” أطلق نحو مدينة إيلات جنوبي البلاد.

وكانت القناة “13” الإسرائيلية نقلت عن سكان إيلات، سماع دوي انفجارات لدى اعتراض الصاروخ.

وفي الأسابيع الماضية، أطلق الحوثيون عددًا من الصواريخ على مدينة إيلات من اليمن، “ردًا على الحرب الإسرائيلية” في قطاع غزة.





كما استهدف الحوثيون سفنًا تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية في البحر الأحمر.

وفي وقت لاحق مساء الأربعاء، جددت جماعة الحوثي تأكيد التزامها بعدم استهداف أي سفن في البحر الأحمر غير مرتبطة بإسرائيل.