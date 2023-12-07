“بدنا ناكل بنموت من الجوع”.. طوابير طويلة من النازحين أمام مقر الأونروا في غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر طوابير طويلة من النازحين أمام مقر الأونروا في مدينة دير البلح بقطاع غزة أملا في الحصول على كيس طحين أو شئ من المساعدات الغذائية.

وتظهر الصور مئات الأشخاص يتكدسون أمام بوابة أحد مراكز التوزيع التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا).

وقال أحد المواطنين للجزيرة مباشر “أنا من الشمال قالوا لنا انزحوا نحو الجنوب الطعام موجود الطحين موجود جينا لقينا المجاعة كل الناس ميتة من الجوع جينا نستلم الطحين بقالنا أسبوع بنيجي وبنروح على الفاضي”.

وأضاف “الناس تبيت أمام باب الوكالة بقالها أسبوع رايحة جاية الأطفال جاعت الأطفال في المستشفيات على المحلول جاله نزلة معوية من قلة الأكل”.

ويصف بعضا من معاناته قائلا “تحت القصف بنيجي علشان نستلم الطحين يشتغلوا ساعتين ثلاثة ويغلقوا ويروحوا يقولوا بكره بعده، تعبنا طلعت الساعة 2 صباحا علشان استلم طحين لأولادي دون جدوى وكل يوم الوضع يزداد سوء”.

وقالت امرأة تقف في الصف للجزيرة مباشر ” ولا كيس طحين، فين العالم، أطفالنا بتموت من الجوع وين الرؤساء، وين الدول العربية والإسلامية”.

وقالت لمن يقفون إلى جوارها “قولوا وامعتصماه يمكن يحسوا بينا أولادنا ماتوا من الجوع، علشان صابرين بيزيدوا علينا الضرب النخوة ماتت في قلوب العرب؟”

وقال رجل آخر باكيا “ما فيش أكل بقالنا أسبوع مفيش طحين أولادنا ماتوا من الجوع، بدنا لقمة عيش لأولادنا”.

كانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، قد حذرت من “سيناريو مرعب وشيك” في غزة، لن تجدي معه الأنشطة الإنسانية نفعًا.

وأشارت هاستينغز في بيان، أول أمس الثلاثاء، إلى أنه لا مكان آمنا في غزة ولم يعد هناك مكان يمكن اللجوء إليه.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 17 ألف شهيد بينهم نحو 8 آلاف طفل و5 آلاف امرأة، وأكثر من 46 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.