بينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون.. جيش الاحتلال يعتقل عشرات المدنيين في غزة ويجبرهم على خلع ملابسهم (شاهد)

أعربت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن مخاوفها من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لعشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليًا من ملابسهم على إثر حصارهم منذ أيام داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية لقطات لعشرات المعتقلين من شمال قطاع غزة أجبرهم جنود الاحتلال على خلع ملابسهم رغم الأجواء الباردة.

תיעוד העצורים בעזה על ידי כוחות צה"ל@ItayBlumental pic.twitter.com/MRxmuq4xLs — כאן חדשות (@kann_news) December 7, 2023

أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنّون

وقال المرصد الحقوقي -في بيان اليوم الخميس- إنه تلقّى إفادات بشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق النازحين وبينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنّون، من داخل مدرستي “خليفة بن زايد” و”حلب الجديدة” وكلاهما تابعتان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ونقل عن شقيقة الصحفي ضياء الكحلوت، أن القوات الإسرائيلية أجبرت أخاها على ترك طفلته المعاقة “ندى” البالغة (7 أعوام) ومن ثم اعتقاله تحت تهديد السلاح، وتجريده كحال جميع المعتقلين من الملابس والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وقال محمد الكحلوت إن القوات الإسرائيلية عمدت إلى حرق عدة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا وشن حملات اعتقال عشوائية بحق من تبقى من السكان فيها بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

المركز الأورومتوسطي: إسرائيل تعتقل عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس لأونروا في شمال غزة وتنكل بهم https://t.co/clMMNGRrce — Ahmad Mas (@a7maad_mas) December 7, 2023

قتل بحجّة “التلكؤ”

بالتوازي، وثّق المرصد حالات قنص وقتل مباشر نفذها الجيش الإسرائيلي بحق نازحين في محيط المدرستين المذكورتين واستهداف من يحاول من النازحين الخروج على الرغم من أنهم يرفعون رايات بيضاء.

ونقل المرصد عن المواطن محمد الراعي، أنه شهد على إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص من على 7 شبان على الأقل وتصفيتهم في حالات منفصلة لتلكؤهم في خلع ملابسهم والاستجابة لأوامر الجيش التي تقوم على الإذلال والإهانة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي في ختام بيانه إلى فتح تحقيق عاجل في انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين، والأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها في التحرك العاجل لإنقاذ النازحين وتوفير ممر آمن لخروجهم.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 350 فلسطينيًا في الساعات الـ24 الماضية، في حين تخطّت حصيلة الشهداء 17 ألفًا والمصابين 46 ألفا. في حين أعربت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن مخاوفها من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.