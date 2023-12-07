جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين في غزة أحدهما نجل وزير بمجلس الحرب ورئيس أركان سابق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابطين في معارك قطاع غزة، أحدهما نجل غادي آيزنكوت الوزير بمجلس الحرب ورئيس هيئة الأركان السابق، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الرائد (احتياط) غال مئير آيزنكوت، 25 عامًا، من هرتسليا، قتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) جوناثان ديفيد ديتش، 34 عامًا، قتل في معركة جنوب قطاع غزة”.

كما أشار إلى إصابة جنديين بجروح خطرة في المعارك.

وذكر جيش الاحتلال أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 416 ضابطًا وجنديًا.