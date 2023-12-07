دمار جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حيّ الدرج بمدينة غزة.

وأظهرت الصور دمارا هائلا بالمنزل والمنطقة المحيطة به جراء استهداف من طيران الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

يأتي استهداف المنزل في حيّ الدرج ضمن المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الآمنين في قطاع غزة.

ورغم الفقد والألم أعرب أحد الناجين من القصف عن فخره بالمقاومة الفلسطينية وإنجازاتها على أرض المعركة قائلا التحية لكل الشرفاء ولكل المقاومين.

ويقع حيّ الدرج في قلب البلدة القديمة، وسط مدينة غزة، ويعتبر من أبرز الأحياء التاريخية ويضم في أزقته وحاراته العديد من المباني الأثرية.

ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى التدرج الطبوغرافي، وكثرة الأدراج المؤدية إلى بيوت المواطنين فيه.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء أكثر من 17177 شهيدا بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 47 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.