دمار في المستشفى اليمني والمنازل المجاورة وشهادات الأهالي وسط مخيم جباليا (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الدمار في المستشفى اليمني والمنازل المجاورة له وسط مخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

ويتعرض مخيم جباليا لقصف عنيف ومكثف من مدفعية وطيران الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وقوع عدة مجازر في المخيم أسفرت عن استشهاد وجرح المئات.

ويقول أحد شهود العيان للجزيرة مباشر: كنا نائمين في الدور الثالث بالمستشفى، فوجئنا بإطلاق نار بكثافة من قبل مدفعية الاحتلال، ورغم ضراوة القصف كانت الناس موجودة، ولم يتم إنذارهم أو تحذيرهم بالإخلاء، وتجمع النساء والأطفال والموجودون في ممرات المستشفى وبدأنا في التشهد على أرواحنا من شدة القصف.

وأضاف: قوات الاحتلال وصلت حتى هذا المكان والدمار طال المنطقة حتى سيارة نقل المياه التي كانت تنقل إلينا شربة الماء قصفوها ليس لدينا ماء، ابني يصيح أريد أن أشرب، ولكن لا ماء، الطيران الحربي يقوم بالقصف دون تحذير للمدنيين.

وفي ختام حديثه قال: نطلب من العالم توفير المياه للنازحين وتوفير الحماية للمدنيين.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء أكثر من 17177 شهيدا بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 47 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.