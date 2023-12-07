شبكة الجزيرة تدين المجزرة الإسرائيلية التي استشهد فيها 22 فردا من عائلة الزميل مؤمن الشرافي

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية “بشدة القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد 22 فردًا من عائلة الزميل مؤمن الشرافي، مراسل قناة الجزيرة الإخبارية في غزة”.

ودعت شبكة الجزيرة في بيان مساء الأربعاء إلى “محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها يوميًا بحق الصحفيين والمدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

وأكدت الجزيرة أنها “سوف تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات ذات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.

وحثت شبكة الجزيرة الإعلامية “المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحافة للعمل على وضع حد لهذه المجازر بأقصى سرعة وتحقيق العدالة لعائلات الشهداء والمصابين الأبرياء”.

وأدى القصف الذي تعرض له، يوم الأربعاء، منزل لجأت إليه عائلة الزميل مؤمن الشرافي في مخيم جباليا إلى استشهاد والده ووالدته وثلاثة من أشقائه وعدد من أبنائهم وبناتهم.

وقال مؤمن إن أسرته نزحت إلى المنزل قبل ساعات فقط من استهدافه ببرميل متفجر، مضيفًا أن جرائم الاحتلال تحرم الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه “من النظرة الأخيرة لمن يستشهد من أقاربنا ونحرم من دفنهم”.

"نزحوا فاسـ ـتشـهدوا ببرميل متـ ـفـجر".. مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي يتلقى خبر استــشـ ـهاد والدته ووالده وعائلته بعد ساعات من نزوحهم بحثًا عن مكان آمن شمالي قطاع غزة#غزة_لحظة_بلحظة | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/Aj4e4PFeNg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2023

وأوضح مؤمن أنه لم ير عائلته منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة صوتية وحيدة من والدته قبل أيام.

وأكد مؤمن الاستمرار في “رصد وتسليط الضوء على العدوان على قطاع غزة رغم استشهاد عشرات الصحفيين”.

واستُشهد 19 فردًا من عائلة مهندس البث بمكتب الجزيرة في غزة الزميل محمد أبو القمصان في مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبلها بأسبوع تقريبا، استُشهد أفراد من عائلة مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، منهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، بقصف للاحتلال استهدف منزلًا نزحوا إليه وسط القطاع.