قيادي بحماس: حصار العدو لمنزل السنوار المهدّم أصلا محاولة منه لصناعة نصر وهمي (فيديو)

قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يحيى السنوار (رئيس حركة حماس في غزة) المهدّم أصلًا “محاولة منه لصناعة نصر وهمي”.

وأكد في مؤتمر من بيروت مساء الخميس، أن المقاومة بخير، “وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح، وأن شعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره”، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي للعدوان الإسرائيلي هو إبادة الشعب الفلسطيني، داعيًا الإدارة الأمريكية لعدم الاستماع إلى أكاذيب إسرائيل.

وفي ما يلي أبرز تصريحات حمدان:

نخوض معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة في غزة على مختلف المحاور.

المقاومة بخير وتخوض معركة طوفان الأقصى بكل قوة واقتدار وتردي قوات العدو بين قتيل وجريح.

إعلانات العدو واعترافه بخسائره لا تعبر عن العدد الحقيقي الذي نحصيه كل يوم.

المقاومة نجحت خلال 48 ساعة في تدمير 47 آلية للعدو في محوري خان يونس وبيت لاهيا.

إجمالي ما تم تدميره من آليات العدو خلال ثلاثة أيام بلغ 79 آلية ولا يزال في جعبة المقاومة الكثير.

مهما بلغ زمن العدوان وطال مداه فالمقاومة جاهزة للتصدي.

نتنياهو وحكومته النازية لم ينجحوا ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم العسكرية في غزة.

العدو ينكل بالمدنيين في مراكز الإيواء.

شعبنا لن يستسلم أمام مخططات العدو لتهجيره.

حصار العدو لمنزل السنوار المهدم أصلًا محاولة منه لصناعة نصر وهمي.