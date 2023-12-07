ماذا تعرف عن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي طالب غوتيريش بتفعيلها وعن تاريخ استخدامها؟

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أمس الأربعاء من “انهيار كامل وشيك للنظام العام” في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

جاء ذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها غوتيريش على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.

وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر”: “مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”.

وأضاف “قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لنزوح جماعي نحو البلدان المجاورة”.

وأشار إلى أنه في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح “غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة”.

وقال “قوضت قدرات الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بنقص التموين ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات وتزايد انعدام الأمن”.

وحذر غوتيريش “نحن نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.

وأضاف “يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة”، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى “ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية”.

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي”.

الحالات التي استخدم فيها أمناء عامون للأمم المتحدة المادة 99 للتنبيه لقضايا وصراعات اعتبروها تهديدا للأمن والسلم الدوليين:

كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عام 1950

لاوس وفيتنام عام 1959

الكونغو عام 1960

تونس عام 1961

اليمن عام 1963

الأزمة القبرصية عام 1974

الحرب الأهلية في لبنان عام 1975

غزو إسرائيل لبنان عام 1978

أزمة رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1979

الحرب العراقية الإيرانية عام 1980

الحرب في لبنان عام 1989

حرب إسرائيل على غزة عام 2023

وعلق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، بأن “الأمين العام يشير إلى إحدى السلطات النادرة التي يمنحه إياها ميثاق الأمم المتحدة”، متحدثا عن “خطوة ذات دلالة كبيرة” لأنه لم يتم اللجوء إلى المادة 99 منذ عقود.

وأضاف “نريد أن نرى مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار”.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد رفض 4 مشاريع قرارات، خرج مجلس الأمن عن صمته في نهاية المطاف وتبنى قرارا دعا فيه إلى “هدن وممرات للمساعدات الإنسانية” في قطاع غزة.

من جانبه، عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عبر منصة “إكس”، عن تأييده لمبادرة غوتيريش، مشيرا إلى أن لجوء الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه “يشهد على فداحة الموقف، ولابد أن يتحمل المجلس مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر”.

اؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة @antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة الي وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في #قطاع_غزة. إلتجاءه للمجلس وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد علي فداحة الموقف. لابد ان يتحمل… https://t.co/8QWWL2SzOl — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 6, 2023

وفي المقابل، قال سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، عبر منصة “إكس”، إن غوتيريش “بلغ مستوى جديدا من التدني الأخلاقي” لاستخدامه المادة 99، وأضاف أن الأمين العام قرر “تفعيل هذه المادة بشكل نادر فقط عندما يسمح له بالضغط على إسرائيل”.

ووصف إردان خطوة غوتيريش بأنها “دليل إضافي على الانحراف الأخلاقي للأمين العام وانحيازه ضد إسرائيل”، وكرر دعوته للأمين العام إلى الاستقالة على الفور.

Today, the Secretary-General has reached a new moral low. He writes that he is activating, for the first time, Article 99 of the UN Charter in relation to the Israel-Hamas war, an article that can only be invoked in a situation where international peace and security are… pic.twitter.com/rQm18aT1vq — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) December 6, 2023

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أمس الأربعاء أنّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثّل “تهديدًا للسلام العالمي”.

وقال كوهين في منشور على منصّة إكس إن “ولاية غوتيريش تمثّل تهديدًا للسلام العالمي”.

وأضاف أنّ “مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة لوقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعمًا لمنظمة حماس الإرهابية”.

Guterres’ tenure is a danger to world peace.

His request to activate Article 99 and the call for a cease fire in Gaza constitutes support of the Hamas terrorist organization and an endorsement of the murder of the elderly, the abduction of babies and the rape of women.

Anyone who… — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) December 6, 2023

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، دعمه لتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة في تدوينة له، أمس الأربعاء، عبر منصة إكس.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء أكثر من 16 ألف شهيد بينهم 7112 طفلًا و4885 امرأة، ونحو 44 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.