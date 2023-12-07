محتجون داخل الكونغرس للمطالبة بوقف الحرب على غزة (فيديو)

تجمع عدد من المتظاهرين العرب واليهود الأمريكيين داخل مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة الأمريكية واشنطن، مطالبين النواب بوقف دائم لما وصفوه بأنه إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت إحدى المحتجات خلال وجودها في مبنى الكونغرس: “نحن هنا للتعبير عن قلقنا بشأن ما يحدث في غزة والإبادة الجماعية فيها”، مشيرة إلى سعيهم لإيصال صوتهم إلى أعضاء المؤسسة من أجل وقف تام لإطلاق النار وعدم إرسال أية أسلحة أو مساعدات لإسرائيل.

ودعا المتظاهرون إلى إنهاء الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتوقف عن قبول التمويل من منظمة “آيباك”، التي يرون أنها تؤثر في قرارات المشرعين لصالح ما يسمونه الحركة الصهيونية.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 17 ألف شهيد بينهم نحو 8 آلاف طفل و5 آلاف امرأة، وأكثر من 66 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة. بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.