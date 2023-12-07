هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 100 جندي أصيبوا بالعمى التام أو الجزئي خلال المعارك في غزة

أصيب نحو 100 جندي إسرائيلي في أعينهم، وبعضهم أصيب بالعمى، في المعارك التي يشنها جيش الاحتلال بقطاع غزة، وفق إعلام عبري رسمي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية مساء الأربعاء: “أصيب عشرات من المقاتلين (من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة) بجروح خطيرة في أعينهم، حتى أن بعضهم أصيب بالعمى بسبب عدم استخدام النظارات الواقية”.

وأضافت: “نجمت هذه الإصابات عن الأعيرة النارية والشظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي الأعين”.

وتابعت الهيئة (رسمية): “بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما”.

وأشارت إلى أن مستشفى “سوروكا” في مدينة بئر السبع (جنوب)، استقبل وحده 40 جنديا مصابا في العين، لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل المستشفى 5 إصابات بجروح خطيرة في العين، وتم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم.

ونظرا للأعداد الكبيرة في إصابات العيون بين الجنود الإسرائيليين في غزة، قادت “سوروكا” حملة تبرعات لشراء نظارات واقية للجنود، بحسب هيئة البث.

من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي على تقرير هيئة البث، قائلا: “ليس هناك نقص في النظارات الواقية، ويقوم الجيش بتقليص الحالات التي لا يرتدي فيها الجنود تلك النظارات إذا ما اقتضت الحاجة من خلال تنمية الوعي بأهمية ارتدائها”.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفعت حصيلة قتلى الجيش المعلنة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 411، بينهم 10 خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق مصادر رسمية.