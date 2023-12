أشتية يتحدث عن شكل مشاركة “حماس” في الحكم مع السلطة الفلسطينية بعد الحرب.. ونتنياهو يعلق

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنه يفضل أن تصبح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شريكا أصغر في إطار “منظمة التحرير الفلسطينية” مما يساعد في بناء دولة مستقلة جديدة، تضم الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

وأضاف أشتية – وهو اقتصادي (65 عاما) يدير السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس منذ عام 2019، في حوار له مع وكالة بلومبرغ الأمريكية: “حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين أول، شيء وبعده شيء آخر. إذا كانوا مستعدين للتوصل لاتفاق وقبول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، عندئذ سيكون هناك مجال للحديث. لا يتعين تقسيم الفلسطينيين”.

وأوضح أشتية أن هدف إسرائيل المتمثل في هزيمة حركة “حماس”، بشكل كامل أمر غير واقعي، ويجب على الحركة، بدلا من ذلك الانضمام إلى هيكل حكم جديد. وفق قوله.

