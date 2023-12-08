إعلام إسرائيلي: مقتل وإصابة عشرات الجنود بنيران صديقة في غزة

كشف موقع إسرائىلي إخباري، اليوم الجمعة، عن مقتل وإصابة عشرات من الجنود الإسرائيليين “بنيران صديقة” أثناء معارك برية في قطاع غزة، في ثاني تقرير له بهذا الشأن خلال يوم.

وقال موقع “واي نت” الإخباري “اعترافا بالحساسية تجاه العائلات الثكلى والقتال المستمر، يقلل الجيش من التركيز على الخسائر الناجمة عن النيران الصديقة”.

وأضاف “مع ذلك، أثناء وقف إطلاق النار (الهدنة المؤقتة)، أجرى الجيش تحقيقات أولية متعددة بهذه الحوادث، ثم عقد جلسات استجواب وتبادل للدروس المستفادة مع العديد من القادة المشاركين في العمليات”.

وأشار إلى أنه “حتى الآن، أدت النيران الصديقة والحوادث العملياتية أثناء العمليات البرية إلى مقتل أو إصابة عشرات الجنود”، دون أن يحدد عدد القتلى على وجه التحديد.

وتابع “اعترف الجيش بأن هذه الحوادث ترجع جزئيا إلى الممارسات العملياتية المعيبة، التي تم تصحيحها خلال وقف إطلاق النار”، وفق الموقع.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف موقع “واي نت” عن مقتل جندي إسرائيلي بقطاع غزة، بنيران صديقة مصدرها مروحية إسرائيلية.

وقال إن “مروحية حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) هاجمت خلال الأيام الأخيرة منزلا كان فيه جنود في قطاع غزة، عن طريق الخطأ، مما أدى إلى مقتل أحدهم”، دون تحديد مكان أو موعد الواقعة.

وأوضح الموقع أن الحادث وقع عندما “طلبت القوات البرية من طياري مروحيات أباتشي دعما جويا ضد المسلحين الذين تم اكتشافهم في مكان قريب”، حيث “استجاب الطياران، لكن على ما يبدو، بسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، هاجما المبنى الذي يوجد فيه الجنود”.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تأكيدا رسميا حول التقارير التي نشرها “واي نت” حتى الآن.

بدورها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، مقتل 91 جنديا وضابطا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وصباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين في معارك بقطاع غزة، وهو ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية إلى 418 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يشر إلى أي قتلى جراء النيران الصديقة.