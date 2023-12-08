استشهاد 13 بقصف إسرائيلي لمبنى يؤوي نازحين والاحتلال يحاصر مدارس شمالي غزة (فيديو)

أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر، باستشهاد 13 فلسطينيًّا جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، وبفقدان آخرين لم يُعرَف مصيرهم حتى الآن.

وحسب لقطات خاصة للجزيرة مباشر، فقد وصل عشرات من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في سيارات إسعاف من مخيم النصيرات.

وفي شمال قطاع غزة، حاصر الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في شارع “أبو زيتون” شرق مخيم جباليا، وقصفها بالمدفعية وألقى عليها العديد من قنابل الغاز.





وحسب لقطات خاصة، ظهر النازحون في حالة فزع جراء الاستهداف، كما امتلأت ساحة المدرسة بالدخان الأبيض الكثيف الناتج من قنابل الغاز.

واندلعت النيران في مستودع تجاري ملاصق لأحد مراكز الإيواء في شمال غزة، جراء قصف الاحتلال له، كما دمر الاحتلال، حسب شهود عيان، العديد من السيارات في محيط المبنى.





وبالرغم من ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن مراكز الإيواء آمنة، فإنه منذ صباح أمس الخميس، اقتحم عددًا من مراكز الإيواء شمالي القطاع وقام باعتقال عشرات المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد التنكيل بهم وتعريتهم من ملابسهم، وحتى الآن لا يزال مصيرهم مجهولًا، حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ 17177 شهيدا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفجر اليوم أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا بغارات قرب مدينة غزة، وعشرات آخرين في جباليا شمالا، وخان يونس جنوبا.