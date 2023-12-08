استشهاد 6 فلسطينيين في طوباس واقتحامات واسعة للاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة للاجئين، قرب مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل منذ الصباح للمخيم.

وأظهرت لقطات متداولة جنود الاحتلال وهم يحاولون منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين، وهو ما أكدته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقالت إن الاحتلال يعرقل عمل طواقمها في المخيم.

تغطية صحفية: "انطلاق جنازة الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتـ ـلال في مخيم الفارعة صباح اليوم." pic.twitter.com/9LOsL4YuuW — . (@AlQastalps) December 8, 2023

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات إسرائيلية خاصة “مستعربون” تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، وشرعت في مداهمة المنازل.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والقوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

مصادر محلية: الستة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة صباح اليوم pic.twitter.com/qEEgdogEuT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

حملة مداهمات واسعة

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، حيث داهم رام الله والبيرة (وسط)، وبيت لحم (جنوب)، وبلدات بمحافظات ونابلس وقلقيلية وجنين وطولكرم (شمال) والخليل (جنوب).

واندلعت مواجهات عنيفة في جميع المدن التي اقتحمها الاحتلال، وفي مخيم الفوار بالخليل، أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى الى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن والقدم.





وفي رام الله، اقتحمت قوة مكونة من 20 جيباً، اقتحمت وسط المدينة وتواجدت على دوار المنارة وشارع الإرسال، وشارع النهضة في مدينة البيرة، وداهمت عدة بنايات في المدينتين.





وحسب مصادر طبية، فإن ما يزيد عن 15 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ببلدة قفين قرب طولكرم، ومخيم الفوار قرب الخليل.

كما اعتقل جيش الاحتلال خلال المداهمات عددا من الفلسطينيين، فيما لم تصدر إحصائية رسمية عن إجمالي المعتقلين، الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر، ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 3670 فلسطينيا، وفق أحدث إحصاء صادر عن المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين بالضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 270، بينما وصل عدد الإصابات إلى 3250.