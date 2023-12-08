الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 12 ألف شخصاً بالسودان منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان إن أكثر من 12 ألف شخصاً قتلوا منذ اندلاع القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان الماضي.

وأوضح المكتب في بيان أن 1300 شخص قتلوا في الفترة ما بين 28 أكتوبر/تشرين الأول و24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وذكر أن ما يقدر بنحو 6.6 مليون شخص فروا من منازلهم ونزحوا داخل البلاد وخارجها، مشيرا إلى أن الأطفال يمثلون حوالي نصف النازحين.

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية في البيان إلى أن السودان يضم الآن أكبر عدد من النازحين وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

وذكر أنه تم الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع في منطقة أردمتا بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي البلاد.

وأضاف أنه تم التعرف على 80 طفلاً من بين الأطفال المحتجزين، وأنه من الممكن أن يكون عدد الأطفال المحتجزين أعلى من ذلك لوجود مراكز احتجاز متعددة داخل مدينة الجنينة، بحسب البيان.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، أنه ووفقاً لمفوضية العون الإنساني فإنه لم يتم إطلاق سراح أكثر من 700 شخص محتجزين لدى قوات الدعم السريع بينهم الكثير من الأطفال، ونوه إلى أن التقارير تفيد بأن حالة المعتقلين مزرية.