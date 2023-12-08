الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على محمد الضيف ومروان عيسى ويدرجهما على قائمة الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اثنين من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قائمته للإرهاب، وربطهما مباشرة بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول (تاريخ انطلاق معركة طوفان الأقصى) على إسرائيل.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الشخصين هما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، ونائبه مروان عيسى.

وبموجب القرار، ستجمد أموال القائدين وأصولهما المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ابتداء، من اليوم الجمعة.

وأشار الاتحاد إلى أنه “يحظر أيضًا على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهما”.

في السياق، عبّر مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي عن توقعه أن يتبنى التكتل المزيد من العقوبات ضد حركة (حماس) في الأسابيع المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث إلى وكالة “رويترز” شريطة عدم الكشف عن هويته: “أنا متأكد من أنه سيتم تبني العقوبات على حماس في الأسابيع القليلة المقبلة، شيء من هذا القبيل”.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أصدرت، الثلاثاء الماضي، مرسومًا يقضي بتجميد أصول قائد حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار لمدة 6 أشهر.

وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر الماضي، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة 6 أشهر أصول محمد الضيف، المدرج على القائمة الأمريكية لـ”الإرهابيين الدوليين” المطلوبين منذ العام 2015.

ومنتصف نوفمبر الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على كبار قادة حركة “حماس”، ومن قالت إنهم ممولوها، ردًّا على معركة “طوفان الأقصى”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان على القطاع إلى 17 ألفًا و487 شهيدًا، و46 ألفًا و480 مصابًا.