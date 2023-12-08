القسام تكشف تفاصيل تفخيخ مدخل نفق وقتل نجل وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تفاصيل مقتل نجل وزير حكومة الحرب الإسرائيلية الحالي رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.

وقالت الكتائب في بيان اليوم الجمعة، “قام مجاهدو القسام بتفخيخ مدخل نفق شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بعبوة تلفزيونية، وفور وصول جنود العدو للمكان ومحاولتهم فتح باب النفق تم تفجير العبوة”.

وأشارت القسام إلى أن هذا التفجير هو ما أدى إلى مقتل غال آيزنكوت نجل الوزير، إضافة إلى مقتل وإصابة عدة جنود آخرين.

ورغم مقتله أمس الخميس، فإن جيش الإسرائيلي لم يوضح ملابسات مقتل غال، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قدمت تفاصيل عن ذلك.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن غال آيزنكوت أصيب بجروح خطيرة إثر تفجير نفق مفخخ في ضواحي جباليا، مضيفة أنه تم إعلان وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

وأعلن جيش الاحتلال، أمس الخميس، مقتل 5 من جنوده في معارك قطاع غزة، بينهم غال آيزنكوت، وذلك بالتزامن مع إعلان “كتائب القسام” تمكن عناصرها من تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 72 ساعة مضت في كافة محاور القتال.

وغادي آيزنكوت وزير بالمجلس الوزاري الحربي الذي يقر خطط الحرب في غزة، وهو قيادي في حزب “الوحدة الوطنية” الذي يقوده غانتس، الوزير في المجلس ذاته.

وكان آيزنكوت يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فيما بين 2015 و2019.