المقاومة تعلن قصف تل أبيب واستهداف قوات الاحتلال والاشتباك معها من مسافة صفر (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنه بالتزامن مع قصف تل أبيب وسديروت، تمكن مقاتلوها من استهداف عدد من تحشدات القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة ومقتضبة، إنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”، إضافة إلى قصف مستوطنة سديروت بمنظومة صواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وحسب وسائل اعلام إسرائيلية، فقد دوّت 3 انفجارات في تل أبيب يعتقد أنها نتيجة اعتراض القبة الحديدية عددا من الصواريخ، كما دوّت صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة وسديروت.

وكشفت شرطة الاحتلال عن سقوط صواريخ داخل تل أبيب، وقالت إنها تقوم بعمليات مسح مكثفة من أجل تحديد مواقع سقوط الصواريخ داخل المدينة.

من جهتها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية وصول “وابل من الصواريخ” إلى غوش دان وتل أبيب، وقالت إن السكان دخلوا المناطق المحمية.

وقالت نجمة داود إن سائقًا يبلغ عمره 34 عاما قد أصيب أثناء سيره في شارع أرييل شارون في عسقلان، وأشارت إلى أن حالته متوسطة وأنه يعاني من إصابات في الرأس والأطراف.

في سياق متصل، رصدت لقطات خاصة للجزيرة مباشر، غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في محيط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وداخل قطاع غزة، قالت الكتائب “تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متمركزة داخل مدرسة ابن عثيمين بقذيفة TBG مضادة للتحصينات والاشتباك معهم من نقطة صفر وإيقاعهم بين قتيل وجريح شمال شرق مدينة خان يونس”.

وفي خان يونس أيضًا، أعلنت الكتائب تمكنها من دكّ تحشدات للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون، كما أعلنت الكتائب استهداف تجمع لجنود الاحتلال بقذيفة أفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محور شمال مدينة خانيونس.

وبقذيفة “الياسين 105” الترددية التي تستخدمها القسام بكثافة في هذه الحرب، أعلنت الكتائب استهداف ناقلة جند إسرائيلية متوغلة في محور شمال مدينة خانيونس.

وفي شمال القطاع، قالت الكتائب إنها استهدفت تجمعا لقوات إسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت في بيان منفصل “كتائب القسام تستهدف تجمعا لقوات العدو شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون”.

سرايا القدس

بدورها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير 3 آليات إسرائيلية اليوم الجمعة.

وقالت في بيان “دمرنا دبابة صهيونية بعبوة (ثاقب)، واستهدفنا آليتين عسكريتين بقذائف (التاندوم) في محور التقدم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

كما أعلنت قصفها لتجمعات لقوات إسرائيلية في محيط المركز الثقافي في محور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأضافت في بيان منفصل “قصفنا قاعدة (أميتاي) برشقات صاروخية مركزة وموقع كرم أبو سالم بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل”.

مصادر محلية: أصوات اشتباكات قوية جداً مع قوات الاحتلال في خانيونس صباح اليوم. pic.twitter.com/AXFQM8QXDC — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 8, 2023

وأكدت السرايا أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شرق خان يونس ودير البلح.