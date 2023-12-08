تعرف إلى تفاصيل المواجهات بين حزب الله وإسرائيل يوم الخميس (فيديو)

قصفت إسرائيل بلدات في جنوب لبنان بالمدفعية والطائرات، فيما هاجم “حزب الله” اللبناني ثكنات إسرائيلية وتجمعات للجنود في عدة مواقع.

ونشر حزب الله، مساء الخميس، مشاهد لاستهداف “نقطة تموضع مستحدثة لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.

كما أعلن الحزب عن استهداف:

موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة فيهما.

موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة ‏مباشرة.

موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتم إصابته إصابة مباشرة.

تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة.

موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة.

تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا (قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.

موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.

ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتم اصابتها إصابة مباشرة.

استهداف ‏جنديين، أثناء قيامهما بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على إحدى الرافعات في موقع ‏الراهب، بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين.

استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.

كما نشر الحزب مقطع فيديو لاستهداف “موقعي راميا ورويسة القرن التابعين لجيش العدو الإسرائيلي”.





وعلى الجانب الآخر، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في الجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وقال الجيش في بيان إن “إرهابيين أطلقوا صاروخا مضادا للدروع من الأراضي اللبنانية في اتجاه تجمع متات السكاني” مشيرا إلى إصابة شخص بجروح.

وأكدت خدمة الإسعاف من جهتها مقتل رجل في الستين من العمر جراء القصف.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدة بلدات في جنوبي البلاد تعرضت لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.





وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت “بنىً تحتية ومقر عمليات” لحزب الله في لبنان.

وحسب الجيش “تم رصد عمليات إطلاق نار إضافية من لبنان في اتجاه إسرائيل” مشيرا إلى أن “المروحيات والدبابات والمدفعية تقصف مصادر” إطلاق النار.

وذكرت صحيفة معاريف أن الجيش “شن واحدة من أوسع الهجمات على جنوب لبنان منذ اندلاع الحرب”.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي في أعقاب اندلاع الحرب في قطاع غزة.

والخميس، كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تحذيره للحزب قائلا: “إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة، فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخانيونس”.