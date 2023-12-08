مسؤول بالبيت الأبيض: لا نطالب إسرائيل بوقف الحرب وهناك أهداف مشروعة لا تزال في جنوب غزة

قال جون فاينر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعطِ إسرائيل موعدًا نهائيًا محددًا لإنهاء العمليات القتالية مع حركة (حماس) في غزة وإن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكّل تهديدًا.

وقال فاينر خلال منتدى أمني، إن واشنطن تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع، وقال إنه لا يوجد الآن إلا السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانًا سياسيًا فلسطينيًا مؤسسيًا.

وهذه أبرز تصريحات فاينر:

إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا نطالب إسرائيل التوقف.

نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة.

ما يزيد عن 200 شاحنة مساعدات إنسانية تصل إلى غزة يوميا لكننا نريد المزيد.

لا يوجد الآن إلا السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا سياسيا فلسطينيا مؤسسيا.

هناك حالات تم فيها توجيه أشخاص إلى أماكن في غزة تعرضت لضربات في نهاية المطاف.

نعتقد أن إيران متورطة في التخطيط والتنفيذ والإذن بهجمات الحوثيين على السفن وإسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مصر أنها تبذل جهودًا حالية مع الشركاء (قطر والولايات المتحدة) من أجل عودة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة “في أسرع وقت”.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 350 فلسطينيًا خلال 24 ساعة، في حين تخطّت حصيلة الشهداء 17 ألفًا والمصابين 46 ألفا.