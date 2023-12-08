وصول عشرات الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى والاحتلال يقصف مخيم النصيرات ومسجدا بدير البلح (فيديو)

شنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة غارات جوية مكثفة على دير البلح ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين، وعددا من المباني المدمرة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر، وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل لعائلة كوارع في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أصيب عدد من عائلة صباح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد منازلهم بالبصة في دير البلح.

وفي دير البلح أيضًا، قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجد يافا محدثًا دمارًا هائلًا في المسجد وجميع المباني المحيطة به، ومنها مستشفى يافا الذي أعلن عن خروجه من الخدمة.

وظهرت مئذنة المسجد قائمة وحيدة بعد تدمير سائر المسجد، ومنازل محيطة به.

وفجر اليوم الجمعة، كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مخيم النصيرات، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وحسب مشاهد خاصة وصل العديد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

ورصدت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر، لحظة انتشال 5 شهداء وعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد قصف منزل لعائلة الهور في منطقة مخيم خمسة بالنصيرات.

ومع انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وسّع جيش الاحتلال عملياته في وسط القطاع وجنوبه، وهي مناطق مكتظة بالسكان كان قد نزح إليها آلاف الفلسطينيين بعد تهجير الاحتلال للسكان من الشمال.

وارتفعت حصيلة الضحايا في القطاع جراء القصف الإسرائيلي لتبلغ 17177 شهيدا، نحو 70% منهم من النساء والأطفال دون 18 عاما وفق وزارة الصحة بغزة.

وفجر اليوم أفادت الوزارة باستشهاد 40 شخصا بغارات قرب مدينة غزة، وإصابة عشرات آخرين في جباليا شمالا، وخان يونس جنوبا.