اقتحامات وإصابات واعتقالات وتكسير متعمد لزجاج السيارات من قبل قوات الاحتلال بالضفة (فيديو)

أصيب شاب بجروح، فجر اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه داخل منزله في بلدة دورا جنوب الخليل، واعتُقل هو وشقيقه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن جنود الاحتلال اقتحموا حي رجم أبو هلال ببلدة دورا، وداهموا منزل المواطن يوسف عمرو وأطلقوا الرصاص داخله؛ مما تسبب في إصابة نجله ساري (26 عاما)، ثم قام الجنود باعتقال ساري وشقيقه صهيب (23 عاما).

وقال عمرو، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، وأصابت نجله ساري ومنعت الاقتراب منه وتقديم العلاج له، واعتقلته وهو ينزف، واقتادته هو وصهيب إلى جهة غير معلومة.

وأضاف عمرو، أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين، وحطمت محتويات المنزل ومركبات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيكل.

وأصيب فجر اليوم السبت، شاب برصاص الاحتلال، خلال اقتحامه قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مواطنين بعد الاعتداء عليهما بالضرب في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

#شاهد| قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية pic.twitter.com/fwdtTUzi8y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2023

واقتحمت عدة آليات عسكرية البلدة وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين رأفت ورامي عبد اللطيف شتيوي، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب.

وفي قرية مراج رباح جنوب مدينة بيت لحم، اقتحمت قوة كبيرة راجلة من جيش الاحتلال القرية، وتجولت في شوارعها وأرقتها، واستولت على 22 مركبة، وحطمت بشكل متعمد زجاج عدد من المركبات المركونة أمام منازل المواطنين، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا، واعتدت على آخر، وحطمت صرح الشهيد حسين مسالمه، المقام أمام منزل والده الواقع على شارع القدس الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، وسيرت آلياتها في شوارعها، واقتحمت فرقة مشاة من جنود الاحتلال حي الياسمينة في البلدة القديمة من المدينة، واقتحمت بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس، وقرية دير “أبو مشعل” شمال غرب مدينة رام الله، وقرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت ومحطة محروقات شرق المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 3 أشقاء من بلدة كفر راعي، واقتحمت قرية فحمة، جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة أريحا، واقتحمت مخيم عقبة جبر، وأفادت (وفا) بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وجابت شوارع المدينة، وتمركزت في منطقة كتف الواد وداهمت عمارة سكنية، وقامت بتفتيش وتخريب شقق المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر الفتى يوسف الخطيب الذي أفرجت عنه قبل أسبوعين ضمن صفقة تبادل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عمر بعبول، عقب مداهمة منزله في منطقة إسكان البلدية بالمدينة.