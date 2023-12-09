“الفيتو” الأمريكي يُفشل اعتماد قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بـ”وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة”، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”.

وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار الذي طرحته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا (صاحبة حق النقض) عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ما أدى إلى إفشال مشروع القرار.

واعتبر روبرت وود نائب المندوبة الأمريكية أن مشروع القرار “منفصل عن الواقع”، و”لن يؤدي الى دفع الأمور قدمًا على الأرض”.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد مساء الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع في قطاع غزة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت البند المعنون “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”.

وأعلنت الإكوادور، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن الجلسة بعد الرسالة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمجلس يوم الأربعاء الماضي، مستندًا إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له “لفت انتباه” المجلس إلى ملف “يمكن أن يعرّض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر”.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها غوتيريش بتفعيل المادة 99 من الميثاق، منذ أن أصبح أمينًا عامًا للأمم المتحدة عام 2017.

وأعدت الإمارات مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، يطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذرًا من الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع، ويدعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.