انهار باكيا.. طفل فلسطيني يصف لحظات التعذيب والترويع التي تعرّض لها مع أسرته بعد اعتقالهم لدى الاحتلال (فيديو)

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين التي انتشرت بشأنهم صور ومقاطع فيديو، وهم عراة جالسون على الأرض، بعد اعتقالهم من مدينة غزة وترحيلهم إلى جهة غير معلومة.

كاميرا الجزيرة مباشر رصدت إطلاق جيش الاحتلال سراح مجموعة من المواطنين الذين اعتقلهم من المناطق الشرقية لمدينة غزة خلال التوغل البري هناك، وتعرضوا للتحقيق والتعذيب في ظروف مأساوية وبالغة الصعوبة.

وقال طفل مطلق سراحه وهو يبكي “قوات الاحتلال قامت بتجريف أراضينا وهدم بيوتنا، وقاموا باعتقال جميع العائلات”.

وأضاف الطفل الذي يلقى رعاية صحية بمستشفى شهداء الأقصى أن قوات الاحتلال قامت بتعذيبهم بالضرب والركل، كما منعت عنهم الطعام والشراب، فضلًا عن منعهم من النوم عبر صب المياه الباردة عليهم في الليل.

وتابع باكيًا “سلطات الاحتلال أفرجت عني لكنها أخذت باقي عائلتي إلى داخل أراضي الاحتلال” لافتًا إلى أنه لا يعلم مكانهم.

وقال أحد الرجال إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزله، وطلبت من جميع الذكور أن يخرجوا عرايا إلى الشارع.

وأضاف “تم تعذيبنا بضراوة، ومنعوا عنا الطعام لمدة 5 أيام، وصادروا كافة أوراقنا الثبوتية”.

وتابع “أفرجوا عن البعض بعد سلسلة من التحقيقات وتعذيب الجميع بالضرب المتواصل على البطن والظهر”.

Israel media did not show the mass murder of Palestinian children and innocent civilians, or the mass destruction of Gaza. But Israeli media has no qualms about showing these savage images of Israeli occupation forces detaining and stripping civilians taken from a UN shelter in… pic.twitter.com/XCQtullKCU

— Husam Zomlot (@hzomlot) December 7, 2023