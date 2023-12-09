بوليتيكو: ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون سياسة بايدن بشأن الحرب على غزة

كشفت صحيفة بوليتيكو أن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الحرب على غزة.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن استطلاع للرأي أجراه مركز “بيو” للأبحاث نُشرت نتائجه يوم الجمعة، أن من بين المواطنين الجمهوريين الذين تم استطلاع آرائهم، 51% لا يوافقون على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الحرب، بينما وافق عليها 28% من الديمقراطيين الذين أدلوا برأيهم.

وكان الديمقراطيون الذين شملهم الاستطلاع أكثر انقسامًا، حيث عبر 44% عن موافقتهم على قرارات بايدن بشأن الحرب على غزة، واعترض عليها 33% فيما قال 22% منهم إنهم غير متأكدين.

واعتبرت الصحيفة أن غياب التجانس داخل الصف الديمقراطي علامة مشؤومة بالنسبة للرئيس جو بايدن مع اقتراب عام الانتخابات.

وأضافت أن حرب غزة قد تشكل أهم تحديات السياسة الخارجية لإدارة بايدن، وقد يكون لها كبير الأثر في تصويت الناخبين الأمريكيين في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

كما أوضحت نتائج الاستطلاع أن الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا هم الأكثر انتقادًا لبايدن من بين جميع المجموعات، حيث وافق 19% منهم على فقط على سياسة البيت الأبيض، بينما رفضها 46%.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، من على متن طائرة الرئاسة، يوم الجمعة “نحن لا نحكم من خلال استطلاعات الرأي” ودافعت عن تواصل الإدارة مع الناخبين الشباب.

وقالت إن سجل بايدن فيما يتعلق بسياسة المناخ والإعفاء من القروض الطلابية يظهر “مدى الجدية التي نتعامل بها مع ما يمر به الشباب”.