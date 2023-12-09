“تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر”.. القسام تكشف عن منظومة صواريخ جديدة (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الجمعة، مقطع فيديو تحت عنوان “تل أبيب تحترق والقدس ستتحرر” باللغتين العربية والعبرية، عرضت فيه عددًا من التجهيزات العسكرية التي تُظهر منظومة الصواريخ لديها.

وأظهر الفيديو عددًا من مقاتلي “القسام” لحظات تجهيزها راجمات لإطلاق صواريخ (L-M90) قبل إطلاقها.

كما أظهر الفيديو رفع ستارة كبيرة من على الأرض كانت تغطي تلك الراجمات التي ينقل إليها عناصر القسام الصواريخ قبل الإطلاق، وانتهى المقطع بكتابة شعار “تل أبيب تحترق.. والقدس ستتحرر”.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صواريخ أطلقت من غزة، سقطت في البحر قبالة سواحل مدينة تل أبيب (وسط)، ما نتج عنه سماع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت الهيئة، الجمعة، أن سقوط الصواريخ لم يسبقه أي تفعيل لصافرات الإنذار في المنطقة.

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن استهداف تل أبيب، بالتزامن مع تأكيد كتائب القسام في بيان “قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت القناة 12 عن انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات سديروت ونيرعام ونيتسانيم في غلاف قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن “القسام” كانت قد كشفت عن قذيفة “الياسين” المضادة للدروع التي دخلت الخدمة خلال عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي فيديو بثته كتائب القسام أظهرت الصور قذيفة “الياسين” ذات العيار 105 مليمترات التي تستطيع تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية.

كما كشفت “القسام” عن إدخال منظومة دفاع جوي محلية الصنع، وهي من طراز “مُتبّر 1″، واستخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة “طوفان الأقصى”.