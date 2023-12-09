حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية وجيش الاحتلال يقصف بالمدفعية المدن الحدودية جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف 5 مواقع عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة إن مقاتليه “استهدفوا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت (الإسرائيلية) بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابة مباشرة”.

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة #حزب_الله pic.twitter.com/zQfRORI697 — قناة المنار (@TVManar1) December 9, 2023

وأضاف أن مقاتليه “استهدفوا موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، كما استهدفوا انتشارًا لجنود العدو في محيطه بالأسلحة الصاروخية المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

كما أعلن الحزب “استهداف موقع البغدادي وبركة ريش والحمرا وموقع الناقورة البحري وتجمع مشاة لجيش الاحتلال في محيط رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة”، وفق البيانات ذاتها.

عاجل | المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع الحمرا بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابة مباشرة #حزب_الله pic.twitter.com/iFTcs6dVsi — قناة المنار (@TVManar1) December 9, 2023

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدة على موقع إكس “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله داخل لبنان”.

وأضاف أن من بين الأهداف “مقرات قيادة عملياتية استخدمها حزب الله”.

ولفت إلى أنه “تم خلال الليلة الماضية (الجمعة) رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل”، وأن الجيش “رد نحو مصادر النيران”.

أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسة اهداف لحزب الله داخل لبنان من بينها مقرات قيادة عملياتية استخدمها التنظيم. كما تم رصد خلال ساعات الليلة الماضية إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل حيث رد جيش الدفاع نحو مصادر النيران — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 9, 2023

بدوره، أعلن حزب الله في بيان نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، السبت “استشهاد حسن كمال سرور من بلدة عيتا الشعب (جنوب)”.

وبذلك ترتفع حصيلة شهداء حزب الله في تلك المواجهات والقصف المتبادل مع جيش الاحتلال إلى 98.

كما تعرضت بلدات لبنانية بالجنوب لقصف إسرائيلي مكثف منذ صباح السبت، وفق وكالة الأنباء.

وأفادت الوكالة بأن “أطراف بلدة كفرشوبا (جنوب) تعرضت لقصف مدفعي من موقع زبدين، بمعدل قذيفة كل نحو ربع ساعة”.

وتابعت “كما استهدفت إسرائيل بالمدفعية أحد المنازل في بلدة حولا، للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

الوكالة الوطنية للإعلام – تعرض أطراف كفرشوبا لقصف مدفعي من موقع زبدين بمعدل قذيفة كل ربع ساعة https://t.co/9SalGb2ziy — National News Agency (@NNALeb) December 9, 2023

وذكرت الوكالة الرسمية أنه تم “استهداف عمود الإرسال المثبَّتة عليه كاميرات المراقبة التابع للقوات الإسرائيلية برشقات نارية من لبنان في خراج بلدة الوزاني”.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل “حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق النار مع جيش الاحتلال على الحدود اللبنانية الإسرائيلية “تضامنًا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من الشهر ذاته.