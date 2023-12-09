شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة سلمان بدير البلح وسط غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، لمنزل عائلة سلمان بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأدى قصف المنزل المكون من 4 طوابق إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين جلهم من النساء والأطفال.

وقال الشيخ أبو خالد من دير البلح للجزيرة مباشر “هناك نحو 25 نازح تحت الأنقاض نبحث عن أحياء، بعد أن تم قصف المنزل بدون سابق إنذار”.

وأضاف “نقوم بمحاولة إخراج الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض بجهود الأهالي بعد أن قطع الاتصال مع طواقم الدفاع المدني”.

وقال المواطن رأفت سليم من دير البلح للجزيرة مباشر “قاعدين آمنين في بيوتنا، قصفوا دار جيراننا بدون سابق إنذار، كل المباني المجاورة تضررت، الدار كان فيها من 80 إلى 90 نازحا كلهم أصيبوا لا نعلم من أصيب ومن استشهد، ولا زال هناك نازحون كثر تحت الأنقاض”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 71 شهيدا و160 إصابة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد نحو 18 ألف شهيد وإصابة نحو 47 ألف مواطن 70% منهم من الأطفال والنساء.