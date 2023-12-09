عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت لمنزل عائلة “أبو حية” في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأدى القصف إلى تدمير المنزل المكون من طابقين كليًّا، وأسفر عن عدد من الشهداء والجرحى، تم انتشال 6 شهداء منهم.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تكدس جثث نحو 30 شهيدا على الأرض نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات البارحة وفجر اليوم.

ويعد مخيم النصيرات من أكبر المخيمات في قطاع غزة من حيث السكان والمساحة، ويضم أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم عام 1948م، ويقع على بعد 8 كيلومترات جنوب مدينة غزة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 71 شهيدا و160 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ24 الماضية؛ جرّاء القصف الإسرائيلي المستمر على المحافظة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمّرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أدت إلى استشهاد نحو 18 ألف مواطن وإصابة نحو 47 ألفا آخرين، 70% منهم من الأطفال والنساء.