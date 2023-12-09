عشرات المصابين خلال 24 ساعة.. مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة خطيرة لثالث في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث بجروح “خطيرة” في معارك بقطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلنة إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن “الرائد (احتياط) نفتالي يونا جوردون، 32 عامًا، من القدس، والذي يخدم في الكتيبة 53، قٌتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وأضاف أن “الرائد (احتياط) عمري روت، 25 عامًا، قائد دبابة في الكتيبة 53، قُتل في معركة شمال قطاع غزة”.

وتابع “كما أصيب جندي من الكتيبة 53 تشكيل براك (188) بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وذكر جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني، أن عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول وصل إلى 420.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة جنديين “بجروح خطيرة” خلال عملية “فاشلة” لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

في السياق، أعلن مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي أن 40 جنديًا مصابًا نُقلوا إليه من القتال في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت النسخة الإلكترونية من صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن المستشفى أنه “تم إجلاء 40 مصابًا في الساعات الـ24 الماضية إلى سوروكا (جنوب)”.

وقال المستشفى إنه إضافة إلى ذلك “تم نقل جنديين أصيبا خلال عملية البحث عن أسرى إسرائيليين في غزة، حيث يتواجدان في غرفة العناية المركزة”.

وأضاف “يتلقى العلاج في المستشفى حاليًا 42 جريحًا في مختلف الأقسام، 10 منهم في حالة خطيرة”.